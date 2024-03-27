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Zero Hedge

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Infrasound From Wind Turbines Could Be 'A Huge Threat To The Entire Biodiversity': Doctor

Infrasound From Wind Turbines Could Be 'A Huge Threat To The Entire Biodiversity': Doctor

Infrasound From Wind Turbines Could Be 'A Huge Threat To The Entire Biodiversity': Doctor Authored by Maurice Forgeng via The Epoch Times (emphasis ours), More than 70,000 wind turbines operate across the United States, and the U.

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