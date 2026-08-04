Складская зона повреждена в Ленинградской области после атаки БПЛА

В Ленинградской области были сбиты 15 беспилотных летательных аппаратов. Повреждения зафиксировали в складской зоне возле поселка Красный Бор в Тосненском районе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
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