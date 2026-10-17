Пока Рим готов и дальше оказывать поддержку Киеву, платить за это приходится итальянским гражданам.Евродепутат Роберто Ванначчи, лидер итальянской партии "Национальное будущее", обвинил Владимира Зеленского в том, что тот воспринимает Европу как источник безграничного финансирования.