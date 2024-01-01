Telegram обновил платформу для создания ботов. И добавил улучшения для звонков

Мессенджер выпустил крупнейшее в истории Telegram обновление платформы для создания ботов и ряд других нововведений — красочный дизайн и экономию заряда батареиКак сообщает Telegram, звонки в мессенджере позволяют общаться по аудио- и видеосвязи, а также транслировать изображение с экрана.
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