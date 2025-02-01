Омбудсмен Ирина Волынец напомнила о недопустимости унижения достоинства детей

При необходимости спецкомиссия может «воздействовать» на родителей несовершеннолетних. Нельзя давать мальчикам и девочкам имена, которые впоследствии могут спровоцировать насмешки, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан.
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