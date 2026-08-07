Битва за ГИТИС: Певцов, Богомолов и Бояков в списке претендентов

Информационное пространство заполнили слухи о том, кто может занять кресло ректора ГИТИСа. Эта вакансия освободилась после того, как пост покинул Григорий Заславский, чья отставка совпала с громким коррупционным расследованием.
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