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Битва за ГИТИС: Певцов, Богомолов и Бояков в списке претендентов

Битва за ГИТИС: Певцов, Богомолов и Бояков в списке претендентов

Информационное пространство заполнили слухи о том, кто может занять кресло ректора ГИТИСа. Эта вакансия освободилась после того, как пост покинул Григорий Заславский, чья отставка совпала с громким коррупционным расследованием.

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