"Лебединое озеро" в Гура Быкулуй 

Множество изящных и грациозных лебедей были замечены в озере близ села Гура Быкулуй. Местные жители и путешественники с удовольствием наблюдают за птицами, которые известны своими изящными движениями и развевающимися перьями, что сделало их символом грации и красоты во многих культурах.