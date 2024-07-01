Конгрессмены США призвали Пентагон увеличить число украинских пилотов для обучения на F-16

Конгрессмен Адам Шифф и группа из 15 законодателей-демократов из Палаты представителей США направила шефу Пентагона США Ллойду Остину письмо с призывом увеличить число украинских пилотов для обучения на истребителях F-16.
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