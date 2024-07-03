В Сбербанке рассказали о способах снизить ставку после отмены льготной ипотеки

1 июля в России завершилась программа льготной ипотеки под 8% — без господдержки ставки по жилищным кредитам превышают 19,5%, однако Сбербанк предоставляет систему скидок и субсидирования, о чем в интервью «Известиям» рассказал первый зампред банка Кирилл Царев.