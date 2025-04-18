На челябинской Кировке уберут часть светового потолка. Но ненадолго

На пешеходной улице в центре Челябинска временно демонтируют часть светового потолка. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с воскресенья, 20 апреля, МКУ «ЭВИС» приступит к работам по снятию иллюминации по улице Кирова на участке от «Нулевой версты» до улицы Коммуны.
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