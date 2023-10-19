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Районная неделя

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В Войковском посадят более 170 тысяч тюльпанов

В районе войковский началась высадка тюльпанов. Об этом сегодня сообщили в управе района Войковский.  — В районе есть цветники с луковичными культурами в количестве 13 штук, их общая площадь 1886,0 квадратных метров.

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