В Войковском посадят более 170 тысяч тюльпанов

В районе войковский началась высадка тюльпанов. Об этом сегодня сообщили в управе района Войковский. — В районе есть цветники с луковичными культурами в количестве 13 штук, их общая площадь 1886,0 квадратных метров.
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