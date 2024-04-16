AdIndex
ГлавнаяВсе новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

AdIndex

3 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Убыток 427 рублей🤣🤣🤣TikTok перестал б...
  • Вад Кук
    Компания хорошая связь на отлично , одно не понятно в прошлом году в мая в салоне подтвердил паспортные данные , в т...Tele2 изменит наз...
  • Александр Любицкий
    Пародия на оригинал 😂Коровьев, Бегемот...

«Сбер» может купить онлайн-школы «Нетология» и «Фоксфорд»

«Сбер» может купить онлайн-школы «Нетология» и «Фоксфорд»

«Сбер» ведет переговоры по покупке образовательной платформы «Нетология» (дополнительное и профессиональное образование, ДПО) и «Фоксфорд» (школьное образование) Алексея Мордашова, пишет «Ъ» со ссылкой на источники на рынке онлайн-образования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх