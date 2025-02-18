В Новом Уренгое школьники из-за погоды останутся дома

Неблагоприятные погодные условия объявлены для учащихся с первого по седьмой класс в Новом Уренгое. Этим категориям детей находиться на улице 18 февраля не рекомендуется из-за сильного ветра (до 19 м/с) и мороза (от -14), сообщает департамент образования города.