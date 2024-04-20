В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью военкора «Известий» Еремина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 апреля выразил соболезнования в связи с гибелью в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей военного корреспондента «Известий» Семена Еремина.
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