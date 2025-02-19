В карельской деревне люди шокированы земельной арифметикой

Жители деревни Суйсарь два раза делили выделенную им землю с прежними собственниками На участок земли в Суйсаре, выделенной местной властью под спортивную площадку, как оказалось, уже было два собственника.
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