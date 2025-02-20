SHOT: Boeing планирует вернуться на российский рынок

Так, по данным канала, процесс возвращения планируется в два этапа: сначала разрешат поставки б/у самолётов от других перевозчиков, преимущественно из дружественных стран, а затем снимут все ограничения для прямых заказов у производителя.
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