Вирусолог рассказал, какая вакцина подходит переболевшим коронавирусом

Начальник лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что переболевшим коронавирусом лучше прививаться однокомпонентными вакцинами, например, "Спутником Лайт".
Начальник лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что переболевшим коронавирусом лучше прививаться однокомпонентными вакцинами, например, "Спутником Лайт".
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