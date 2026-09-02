Сокол
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Сокол

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Жителей района Сокол пригласили на бесплатную комплексную фитнес-тренировку

В субботу, 5 сентября, Петровский путевой дворец на Ленинградском проспекте превратится в одну из самых эффектных спортивных площадок города.

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