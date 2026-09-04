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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Башмаков о возвращении Аджару подиума в Монако: «Решение верное. Если отменять штраф, то для всех, а это невозможно»

Комментатор Владимир Башмаков высказался о том, что Международный апелляционный суд ФИА вернул пилоту «Ред Булл» Изаку Аджару третье место по итогам Гран-при Монако.

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