Бывшего зама Шойгу могут лишить звания Героя России

Политика как она есть

При вынесении приговора суд может лишить бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова звания Героя России, сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста и руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.