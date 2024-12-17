Новогодний поезд «Номерной» начал курсировать по Замоскворецкой линии метро

В московском метро запустили новогодний поезд «Номерной» на Замоскворецкой линии. Этот поезд оформлен в фиолетово-синих тонах и украшен праздничными изображениями большой нарядной ёлки и Деда Мороза с подарками.
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