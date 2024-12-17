Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Агащас
    А что, в русском языке уже слов не хватает или это "заведение" будет готовить кадры жля запада?Монолитные работы...
  • Татьяна Бутова
    Прекрасная постановка. Больше нужно таких.Иммерсивное предс...
  • татьяна неструева
    какой ужас  .  как  будут жить люди на втором этаже  ?*Овчинский: Более ...

Новогодний поезд «Номерной» начал курсировать по Замоскворецкой линии метро

Новогодний поезд «Номерной» начал курсировать по Замоскворецкой линии метро

В московском метро запустили новогодний поезд «Номерной» на Замоскворецкой линии. Этот поезд оформлен в фиолетово-синих тонах и украшен праздничными изображениями большой нарядной ёлки и Деда Мороза с подарками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх