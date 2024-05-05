СМИ заявили о потере французами веры в Макрона

Центристский альянс президента Франции Эммануэля Макрона на грядущих выборах в Европарламент, которые будут проходить в июне, ожидает неминуемый проигрыш, так как Франция стремительно теряет веру в своего лидера.
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