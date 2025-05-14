Макрон пригрозил Путину «ядерной дубиной» и французской армией на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом в Стамбуле выступил с рядом угроз в адрес России. Европейский лидер заявил, что Москва не получит доступ к замороженным резервам, если не согласится на сделку.
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