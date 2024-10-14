Саттон об Англии: «Мы увидели эксперимент с Карсли, но ничего неясно. Тот ли он тренер, чтобы повезти сборную на чемпионат мира?»

«Почти 100 дней прошло после ухода Саутгейта – разве это не время, когда должно быть больше ясности с тем, что будет дальше? Они [Футбольная ассоциация Англии] собираются ждать до следующего перерыва на матчи сборных, или у них уже есть план и нужно действовать решительнее? Найдите тренера, который может прийти и начать работать с игроками с прицелом на ЧМ-2026.
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