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Лидеры европейских стран позвонили Трампу в преддверии его разговора с Путиным

Лидеры европейских стран позвонили Трампу в преддверии его разговора с Путиным

Лидеры Италии, Великобритании, Германии и Франции обсудили с Трампом Украину Премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине.

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