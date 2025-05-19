Лидеры европейских стран позвонили Трампу в преддверии его разговора с Путиным

Лидеры Италии, Великобритании, Германии и Франции обсудили с Трампом Украину Премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине.