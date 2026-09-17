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ДумаТВ

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Парламент Таджикистана обсудил выход из МУС

Парламент Таджикистана обсудил выход из МУС

Таджикистан рассматривает возможность выхода из Международного уголовного суда: соответствующий проект постановления обсудил совет нижней палаты парламента.

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