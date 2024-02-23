Пентагон заявил об успехах армии Украины

С С

Сила в правде, это так. Но на ум пришел ещё один постулат. Правда бывает только одной. Нет 2-х, нет полуправды, нет на 10%, или 99%. Она или есть, или её нет. Так, в свете последних десятилетий, можно смело указать прописку этой самой настоящей правды Это Россия. И добавить тут нечего. И некому.