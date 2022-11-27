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Белый дом похвастался неординарным подходом Байдена к международным альянсам

Белый дом похвастался неординарным подходом Байдена к международным альянсам

Двадцать седьмого ноября пресс-служба Администрации Соединённых Штатов поделилась информацией о том, что лидер государства Джозеф Байден сумел привести международные альянса и партнёрские отношения к наиболее мощному состоянию за всю историю страны.

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