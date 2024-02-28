Продолжаются боевые действия на Авдеевском направлении. После взятия основного укрепрайона русские штурмовики продолжают идти на запад.
Белорусский фронт, приготовиться: Фактор падения Авдеевки заставляет Запад вступать в конфликт
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Войне помогает паранойя... То есть , на всякий случай, надо придумывать самые сумасшедшие варианты нападения противника...А вдруг враг сошел с ума ? И нападет с неожиданной стороны ? То есть паранойя на войне полезна... Но подумаем трезво ...Почему бы бандеровцам не держать на границе с Белоруссией войска? Ведь от Гомеля до Киева всего 100км... И русские войска легко через Беларусь выходят на правый берег Днепра ...Как они уже это делали в 22г...То есть уже БЫЛО , что русские танки прошли почти к Киеву из Белоруссии ! Логично предположить , что именно поэтому бандеровцы держат на границе с Белоруссией 100 тыс армию...И все там на границе заминировали и рвов накопали ... Вряд ли укры пойдут сейчас на Белоруссию , пока Россия долбит бандеровцев 1500 тонными бомбами и теснит по всем направлениям...Хотя , конечно , варианты надо просчитывать разные.
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11 час.
Sergiy Che
С тобой тоже всё понятно - самка тебя высрала видимо ушибив в этом процессе головёнкой о бетонный пол и с тех пор когда Правда не помещается в твоей больной стукнутой головёнке, ты вот так сцыкливо сливаешься визжа в больной бесноватой истерике... 😉
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4 час.
ЖИГА жига
"Вокруг Полтавы создано множество тренировочных лагерей и баз."....... Э .... НЕПОНЯЛ ... А ПОЧЕМУ НЕ НАРЫЛИ!! ИСКАНДЕРАМИ И НЕТОЛЬКО...!!!
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4 час.
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