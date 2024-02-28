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Белорусский фронт, приготовиться: Фактор падения Авдеевки заставляет Запад вступать в конфликт

Белорусский фронт, приготовиться: Фактор падения Авдеевки заставляет Запад вступать в конфликт

  Продолжаются боевые действия на Авдеевском направлении. После взятия основного укрепрайона русские штурмовики продолжают идти на запад.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Войне  помогает  паранойя...  То  есть ,  на  всякий  случай,  надо  придумывать  самые  сумасшедшие  варианты  нападения  противника...А  вдруг  враг  сошел  с  ума  ?  И  нападет  с  неожиданной  стороны  ? То  есть  паранойя  на  войне  полезна... Но  подумаем  трезво ...Почему  бы  бандеровцам  не  держать  на  границе  с  Белоруссией  войска?  Ведь  от  Гомеля  до  Киева  всего  100км... И  русские  войска  легко  через  Беларусь  выходят  на  правый  берег  Днепра  ...Как  они  уже  это    делали    в  22г...То  есть  уже  БЫЛО    ,  что  русские  танки  прошли  почти  к  Киеву  из  Белоруссии  !  Логично  предположить  ,  что  именно  поэтому  бандеровцы  держат  на  границе  с  Белоруссией  100  тыс  армию...И  все  там  на  границе  заминировали  и  рвов  накопали ...  Вряд  ли  укры  пойдут  сейчас  на  Белоруссию  ,  пока  Россия  долбит  бандеровцев   1500  тонными  бомбами  и  теснит  по  всем  направлениям...Хотя  ,  конечно  ,  варианты  надо  просчитывать  разные.
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11 час.
Sergiy Che
С тобой тоже всё понятно - самка тебя высрала видимо ушибив в этом процессе головёнкой о бетонный пол и с тех пор когда Правда не помещается в твоей больной стукнутой головёнке, ты вот так сцыкливо сливаешься  визжа в больной бесноватой истерике... 😉
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4 час.
ЖИГА жига
&quot;Вокруг Полтавы создано множество тренировочных лагерей и баз.&quot;....... Э ....  НЕПОНЯЛ ...  А ПОЧЕМУ НЕ  НАРЫЛИ!!   ИСКАНДЕРАМИ  И НЕТОЛЬКО...!!!
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