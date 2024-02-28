Белорусский фронт, приготовиться: Фактор падения Авдеевки заставляет Запад вступать в конфликт

ВА

Владимир Акулов

Войне помогает паранойя... То есть , на всякий случай, надо придумывать самые сумасшедшие варианты нападения противника...А вдруг враг сошел с ума ? И нападет с неожиданной стороны ? То есть паранойя на войне полезна... Но подумаем трезво ...Почему бы бандеровцам не держать на границе с Белоруссией войска? Ведь от Гомеля до Киева всего 100км... И русские войска легко через Беларусь выходят на правый берег Днепра ...Как они уже это делали в 22г...То есть уже БЫЛО , что русские танки прошли почти к Киеву из Белоруссии ! Логично предположить , что именно поэтому бандеровцы держат на границе с Белоруссией 100 тыс армию...И все там на границе заминировали и рвов накопали ... Вряд ли укры пойдут сейчас на Белоруссию , пока Россия долбит бандеровцев 1500 тонными бомбами и теснит по всем направлениям...Хотя , конечно , варианты надо просчитывать разные.