Культурология.рф

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Кино: Почему попала в «черный список» режиссёров и ушла из жизни в 39 лет великолепная «английская роза» Линн Фредерик, покорившая Голливуд

Кино: Почему попала в «черный список» режиссёров и ушла из жизни в 39 лет великолепная «английская роза» Линн Фредерик, покорившая Голливуд

Чтобы стать актрисой нужен талант, немного везения и неоспоримая красота. Все это было у английской актрисы 70-х Линн Фредерик.

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