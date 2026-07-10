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Михаил Кержаков о Соболеве: «Сидим с Клаудиньо, новости показывают. Говорю: «Он в «Зенит» переходит». Клаудиньо такой: «Хорошая шутка». Многие не были счастливы, так сказать»

Михаил Кержаков рассказал, как в «Зените» отреагировали на возможный трансфер Соболева. Нападающий перешел в клуб из Санкт-Петербурга в августе 2024-го.

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