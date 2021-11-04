Парадокс эксплуатации при капитализме

Как верно заметил граф Честерфилд, заблуждения и ошибки в отношении взглядов, как бы грубы они ни были, если они искренни, должны вызывать в нас жалость, и не следует ни наказывать за них, ни смеяться над ними.
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