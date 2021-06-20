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Как раз и навсегда покончить с необоснованным повышением цен

Как раз и навсегда покончить с необоснованным повышением цен

Недавно вышло большое интервью первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Рэмовича Белоусова.

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Starikan Старенький
Чем вообще занимается Федеральная антимонопольная служба (ФАС) – непонятно. - ДА НИЧЕМ!
Николай Карпов
А ведь это выход!!!
Мухтар Муслихов
Думаю государство не должно заниматься хозяйственной деятельностью - оно должно действовать только в рамках законодательно установленных сборов с всего что "шевелится" и манипулировать стимулирующими или ограничивающими решениями. А вот выступать инициатором, соучредителем и поручителем важных социально значимых проектов сам бог послал...
Людмила Байкова Байкова
в экономике должны существовать госпредприятия и частные, в том числе и в сфере услуг и потребления. тогда будет настоящая конкуренция. а сейчас эти шакалы соревнуются кто первый повысит цены и насколько. Пишу об этом со дня наступления эры воров, мошенников, предателей и бандитов.

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