Российские танкисты уничтожили позиции артиллерии ВСУ на Купянском направлении

Российские танкисты уничтожили позиции артиллерии Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.По данным Минобороны РФ, экипаж танка Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО) сровнял с землей позиции артиллеристов и наблюдательный пункт ВСУ.
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