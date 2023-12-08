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Российские танкисты уничтожили позиции артиллерии ВСУ на Купянском направлении

Российские танкисты уничтожили позиции артиллерии ВСУ на Купянском направлении

Российские танкисты уничтожили позиции артиллерии Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.По данным Минобороны РФ, экипаж танка Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО) сровнял с землей позиции артиллеристов и наблюдательный пункт ВСУ.

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