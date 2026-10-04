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Мировое обозрение

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СБУ пригрозила украинцам тюрьмой за публикацию кадров атак ВС РФ

СБУ пригрозила украинцам тюрьмой за публикацию кадров атак ВС РФ

Главное в тезисах: Запрет под угрозой 12 лет: СБУ 4 октября официально запретила жителям Украины снимать и публиковать последствия российских ударов, пригрозив статьей 114−2 УК Украины с наказанием до 12 лет лишения свободы.

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