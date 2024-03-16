Вызов Лодыгина, слухи о визите Джоковича и презентация новой формы: как сборная России готовится к товарищеским матчам

Сборная России по футболу начала подготовку к товарищеским матчам с Сербией и Парагваем. В окончательный состав попали 28 футболистов, в том числе легионеры: Арсен Захарян, Алексей Миранчук и Александр Головин.
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