Почему фасады новостроек плачут: личный опыт борьбы с протечками и холодом

Переезд в новую квартиру всегда воспринимается как начало светлой главы. Помню, как меня переполняло воодушевление: свежий ремонт, чистовые поверхности без единой царапины и, конечно, панорамные окна, обещавшие залитый солнцем простор.
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