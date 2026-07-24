Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Почему фасады новостроек плачут: личный опыт борьбы с протечками и холодом

Почему фасады новостроек плачут: личный опыт борьбы с протечками и холодом

Переезд в новую квартиру всегда воспринимается как начало светлой главы. Помню, как меня переполняло воодушевление: свежий ремонт, чистовые поверхности без единой царапины и, конечно, панорамные окна, обещавшие залитый солнцем простор.

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