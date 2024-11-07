"Сделаю все, чтобы выиграть": Рофаль – о подготовке к бою с Хейбати

Российский профессиональный боец ММА Артем Рофаль заявил, что сделает все возможное, чтобы одержать победу над иранцем Али Хейбати в поединке, который пройдет в рамках нового турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ.
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