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Депутат Журова об отстранении российских команд: «Уровень игры наших клубов не сильно увеличивался от выступлений за рубежом. С УЕФА ничего не сделать, надо разработать все свое»

Депутат Журова об отстранении российских команд: «Уровень игры наших клубов не сильно увеличивался от выступлений за рубежом. С УЕФА ничего не сделать, надо разработать все свое»

Во вторник УЕФА разрешил командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям.

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