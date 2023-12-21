Прокуратура выяснила, кто сорвал отопительный сезон в Ростове

Донская столица третий год подряд не может получить паспорт готовности к зиме.Прокуратура Ростовской области провела проверку и выяснила, кто виноват в том, что донская столица не получила в 2023 году паспорт готовности к зиме.
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