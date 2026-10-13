Трамп вышел с заявлением по Украине: Начинается. Зеленскому дали "самое главное задание"

Президент США Дональд Трамп вновь вернулся к теме урегулирования украинского конфликта, сделав акцент на том, что ключ к развязке лежит не в риторике, а в конкретных шагах.
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