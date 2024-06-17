Быстрое слоеное дрожжевое тесто

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Хочу предложить рецепт быстрого слоеного дрожжевого теста, выпечка из которого получается просто необыкновенно вкусной, нежной и хрустящей.
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