Британия вынудит Россию действовать как хуситы – эксперт-энергетик

Недавнее заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о намерении задерживать российские танкеры и блокировать их в портах – может привести к реальным боям на море, поскольку такие действия являются «реальной красной линией с точки зрения российского экспорта».
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