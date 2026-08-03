Украинский фермер-русофоб Роман Войтенко в отчаянии от того, что не может сбыть свой урожай пшеницы. В интервью телевидения порта Южный Одесской области он призвал коллег организовать «картонный майдан», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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