Деку прибыл в Мадрид для встречи с агентом Альвареса и обсуждения плана действий. «Барса» не отзывала предложение в 100 млн евро, но «Атлетико» не готов к диалогу

Руководители «Барселоны» продолжают предпринимать шаги для подписания нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса .
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