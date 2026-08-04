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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деку прибыл в Мадрид для встречи с агентом Альвареса и обсуждения плана действий. «Барса» не отзывала предложение в 100 млн евро, но «Атлетико» не готов к диалогу

Руководители «Барселоны» продолжают предпринимать шаги для подписания нападающего «Атлетико»  Хулиана Альвареса .

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