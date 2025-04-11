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Царьград

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Антидроновый купол над Россией. Грустная правда. По-другому они не умеют

Антидроновый купол над Россией. Грустная правда. По-другому они не умеют

Эксперт рассказал грустную правду про антидроновый купол над Россией. Он отметил, что Россия долго раскачивается и всегда включает бюрократию.

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