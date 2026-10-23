HONGQI H6 умеет производить впечатление еще до того, как нажмешь на газ. Длинный кузов, низкая крыша, огромная решетка радиатора с красной полосой на капоте: выглядит так, будто дизайнеры получили задание сделать автомобиль представительским, но не скучным.