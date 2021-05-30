Смехотерапия

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  • Ирина Данилова
    Аха-ха! Вот здорово придумали: "Психопатыч" или "Истерюша" :)Свежие прикольные...
  • Antanas
    Дай БОГ таких воров.Вор по вызову
  • Виктор zz
    Зачем мучить кота? Просто накрыть его сверху какой-нибудь тряпкой вместе с лапами и запихнуть в сумку или переноску. ...Котик в сумке

Нестандартные надписи и объявления

Нестандартные надписи и объявления

Шедевры письменно-рисовальной мысли, которые выставляются на всеобщее обозрение.Главное – правильная мотивация В свободное время Владимир Кличко любит сочинять объявления Интересно, что они имели ввиду? Зачем, зачем ты сделал это объявление? Пожалей жителей окрестных домов! Убедительная просьба держаться от себя подальше Кот явно не доволен своей продажей, цена должна быть выше! Деньги сразу, но с проблемами – у нас всегда так Не предупреждение, а прямо-таки инструкция к действию! Провокация! Крик души директора, который устал отбиваться от кошатников Такие вежливые соседи, прямо удивительно! А геймеру и впрямь стоит быть потише.

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