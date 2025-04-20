Официально: покинувший СКА Бардаков стал игроком «Колорадо»

Бывший нападающий СКА Захар Бардаков стал хоккеистом «Колорадо Эвеланш».Бывший нападающий СКА Захар Бардаков стал хоккеистом «Колорадо Эвеланш».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Овечкину стоит поставить памятник. Круто, что самый великий хоккеист в мире — русский», — заявила чемпионка мира
- Журова назвала шантажом призыв Даугавиньша не допускать хоккеистов России до Олимпиады
- «В России с каждым годом становится все лучше. Что имеют наши, не уступает тому, что есть у американцев» — Минаков
Свежие комментарии