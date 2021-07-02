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В здании УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области открылся Центр мониторинга передвижения транспорта

В здании УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области открылся Центр мониторинга передвижения транспорта

В преддверии 85-летнего юбилея российской Госавтоинспекции (отмечается 3 июля) в здании УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области состоялось торжественное открытие многофункционального Центра мониторинга передвижения транспортных средств.

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